VIDEO De Ligt veroorzaakt penalty in slotfase, Bayern verspeelt wéér punten

Serhou Guirassy maakte in blessuretijd het tweede doelpunt van Stuttgart. Hij benutte een strafschop die Matthijs de Ligt had veroorzaakt. De Ligt had net als Noussair Mazraoui een basisplaats. Ryan Gravenberch mocht in de slotfase invallen.

Bekijk hieronder de beelden van de strafschop:

Mathys Tel tekende voor de openingstreffer van Bayern. De Fransman was met 17 jaar en 136 dagen de jongste basisspeler ooit van de recordkampioen van Duitsland in een competitiewedstrijd. Chris Führich maakte voor de eerste keer gelijk voor Stuttgart. Jamal Musiala zorgde snel voor de 2-1, op aangeven van Mazraoui.

Leipzig

Bayern München kwam na het derde gelijkspel in de competitie in punten gelijk met koploper SC Freiburg, dat zondag Borussia Mönchengladbach ontvangt. TSG Hoffenheim heeft eveneens 12 punten, na de winst op 1. FSV Mainz 05 (4-1).

Trainer Marco Rose mag terugkijken op een mooi debuut voor RB Leipzig. De opvolger van de ontslagen Domenico Tedesco zag zijn nieuwe ploeg van Borussia Dortmund winnen (3-0). Willi Orbán, Dominik Szoboszlai en Amadou Haidara maakten de doelpunten voor Leipzig.

Hertha BSC

Hertha BSC speelde voor eigen publiek gelijk tegen Bayer Leverkusen (2-2). Jean-Paul Boëtius mocht invallen bij de thuisploeg uit Berlijn. Jeremie Frimpong was basisspeler bij Leverkusen, waar Mitchel Bakker en Timothy Fosu-Mensah op de bank bleven. Maxence Lacroix tekende voor de winnende treffer van VfL Wolfsburg in het uitduel met Eintracht Frankfurt (0-1).