Fenomeen slaat aanval af en geeft uitleg over ketchup-video Dumoulin kan ’deal’ met Van der Poel niet beklinken

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tom Dumoulin in actie. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Mathieu van der Poel kon prima leven met zijn tweede plaats (11.53) in de Giro-tijdrit en het behoud van de roze trui. Simon Yates bleek in de straten van Boedapest de snelste over de 9,2 kilometer in een tijd van 11.50 minuten. Tom Dumoulin (11.55), die zijn zinnen had gezet op de zege in de tijdproef en het roze, was het meest teleurgesteld over hoe de dag verliep. ,,Ik voelde dat er power op zat, maar ik had geen wonderbenen”, aldus Dumoulin, die derde werd.