Ajax slaat directieslag: na Marc Overmars tekent ook commercieel directeur Menno Geelen bij

Het bijtekenen van Geelen was de uitdrukkelijke wens van algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars, die de club samen naar een hoger podium willen stuwen en de komende jaren iets moois willen neerzetten. Het Bayern München van Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge, die jarenlang aan de Duitse topclub bouwden, dient daarbij als voorbeeld.

Net als bij Overmars, die na eerdere flirts met FC Barcelona, Manchester United en Arsenal door het steenrijke Newcastle United werd begeerd, was het bij Geelen geen uitgemaakte zaak dat hij zijn contract bij Ajax zou willen verlengen. Buitenlandse topclubs, maar ook leagues en bonden deden een poging om de Ajax-directeur in te lijven.

Geelen, die sinds 2010 actief is bij Ajax en zich binnen zes jaar van accountmanager op de sponsorafdeling en hoofd sponsoring opwerkte tot commercieel directeur, werd door Leaders in Sport in Londen uitgeroepen tot meest talentvolle directeur in de branche. Onder zijn leiding groeiden de sponsorinkomsten van 22 miljoen euro (in 2015) tot 35 miljoen euro in 2020, evenveel als PSV en Feyenoord samen.

Qua merchandise is Ajax met 21,5 miljoen euro de concurrenten uit Rotterdam (9,3 miljoen) en Eindhoven (4,8 miljoen euro) ruim de baas, terwijl het succesvolle ’Bob Marley-shirt’ nog niet is meegerekend en in het huidige boekjaar valt. De marketingactie om de kampioensschaal van vorig seizoen om te smelten en in miniatuurversie aan de fans te schenken, die een groot deel van het seizoen hadden moeten missen, leverde meerdere prijzen op.