F1-team Haas in protest tegen Racing Point Force India

Vertegenwoordigers van beide teams worden vrijdag, voor aanvang van de eerste vrije training, bij de racestewards verwacht.

De organisatoren van de Formule 1 melden niet wat Haas precies heeft aan te merken op de wagens van Racing Point Force India, dat tot de zomer Force India heette maar na een faillissement een nieuwe naam kreeg.

De auto VJM11, waar Racing Point Force India mee rijdt, is ontworpen door het oude team. Vermoedelijk is Haas het daar niet mee eens. In de statuten van de Formule 1 staat dat een wagen door de vergunninghouder moet zijn gemaakt.

Haas en Force India botsten dit seizoen al vaker in de Formule 1.