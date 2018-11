NOC*NSF biedt ’VdH’ excuses aan

„We kunnen ons voorstellen dat het voor Pieter van den Hoogenband erg vervelend is dat gegevens vanuit de arbeidsvoorwaardengesprekken naar buiten zijn gekomen. Ook wij betreuren dat”, zo laat NOC*NSF bij monde van een woordvoerder weten.

De oud-zwemmer, drievoudig olympisch kampioen, laakte donderdag in zijn column in Telesport de handelswijze van de bewindsvoerders op Papendal. ’VdH’ maakte daarin duidelijk dat hij met verbazing kennis had genomen van verhalen over het proces voorafgaande aan zijn aanstelling en zijn vermeende stevige financiële eisen. „In niet één publicatie stond een bedrag dat klopt”, schreef Van den Hoogenband.

NOC*NSF zei te begrijpen dat de nieuwe Chef de Mission duidelijkheid wenste te scheppen. „We hebben begrip voor zijn behoefte om naar aanleiding van berichten in de media over zijn opstelling daarbij, voorafgaand aan de aanstelling die per 1 januari 2019 plaats zal vinden, duidelijkheid te geven.”