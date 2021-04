Carlos Sainz: ’Ik zag meteen dat Max Verstappen speciaal was’

„Het was in 2015 meteen duidelijk dat Max speciaal was, dat hij buitengewoon getalenteerd was”, aldus Sainz, sinds dit jaar actief voor Ferrari, in een interview met de Corriere della Sera. ,,Doordat ik hem partij kon bieden, kreeg ik het vertrouwen dat ik door kon gaan in de Formule 1. Ik wist dat ik op de juiste plek zat en dat ik met iedereen kon vechten.”

Het ging er tussen beide nieuwkomers af en toe hard aan toe in dat eerste jaar. Verstappen werd in 2016 na vier races gepromoveerd naar vlaggenschip Red Bull Racing. Sainz zei eind 2020 in gesprek met De Telegraaf al: „We hadden een goede relatie, maar we zaten ook in een competitie en waren twee rookies die hard voor onze eigen kansen vochten.”

Na avonturen bij Renault en McLaren rijdt Sainz nu aan de zijde van Charles Leclerc bij Ferrari. Dit weekeinde wacht de tweede Grand Prix van het seizoen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola.

„Sommige mensen denken dat wij te jong zijn voor Ferrari, maar ik ben 26 jaar en zit in mijn zevende seizoen”, aldus Sainz, die samen met Leclerc (23) het jongste Ferrari-duo vormt sinds 1968. „Ik heb de vaardigheden om het team te helpen terug te keren naar de winnende posities. Charles heeft zijn waarde al bewezen. Twee jonge coureurs brengen veel energie.”

