Van Dam uitstekend begonnen ondanks zachte baan

Van Dam ging op de La Quinta Golf & Country Club rond in 68 slagen (drie onder par), net als de Schotse Michele Thomson en de Engelse Liz Young. Vanwege aanhoudende regenval konden niet alle deelneemsters de eerste ronde donderdag afmaken.

,,Het is een lastige golfbaan. De greens zijn moeilijk en erg zacht'', aldus de 23-jarige Van Dam, die sinds 2015 als prof op de Europese Tour speelt. Ze won twee toernooien, waarvan de laatste afgelopen september in het Ladies Open van Barcelona. Begin deze maand veroverde de Arnhemse een speelkaart voor de de Amerikaanse vrouwentour LPGA, het hoogste profniveau in de zogeheten Q-Series.