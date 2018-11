WK schaken schreeuwt om overwinning

Na negen eerdere remises speelden Magnus Carlsen en Fabiano Caruana allebei gedurfd en met meer risico dan in de voorgaande partijen.

Wereldkampioen Carlsen was het dichtst bij de zege, maar zijn uitdager Caruana sloeg elke aanval op zijn koning af. Carlsen beging tegen het einde een slordigheid en verloor een pion. Toen Caruana hem na 54 zetten remise aanbood, ging hij daarop in.

Beide schakers staan in Londen nu op 5 punten. Degene die als eerste 6,5 punten heeft behaald, is wereldkampioen. Bij een gelijke stand volgt een tiebreak. De premiepot is gevuld met 1 miljoen dollar, waarvan 600.000 voor de winnaar en 400.000 dollar voor de verliezer, na de reguliere twaalf duels.

Na een rustdag volgt zaterdag de elfde partij tussen Carlsen en Caruana.