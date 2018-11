Helpt Feyenoord Ajax in het zadel?

In 2018 delfde PSV tweemaal het onderspit tegen Feyenoord in knock-outwedstrijden. In januari werd de landskampioen in De Kuip uitgeschakeld in de kwartfinale van de KNVB-beker (2-0). In augustus won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in Eindhoven de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV. Na de 0-0 namen de Rotterdammers de strafschoppen beter.

In de reguliere speeltijd neutraliseerde Feyenoord de topaanvallers van PSV (Lozano, De Jong en Bergwijn) met een ultradefensieve tactiek. Van de laatste drie competitieduels tussen Feyenoord en PSV in Rotterdam wonnen de Brabanders er twee (0-2 in 2016 en 1-3 in 2018) en werd er in 2017 verloren: 2-1.

Naast een bezoek aan Feyenoord krijgt PSV tot de winterstop nog twee moeilijke klusjes. In de voorlaatste competitieronde wacht het boven verwachting presterende Heracles Almelo de landskampioen op. Met het kunstgras als ondergrond geen trip om naar uit te kijken. PSV sluit de eerste seizoenshelft thuis af met wedstrijd zeventien, tegen AZ.

Het speelschema van Ajax tot de kerst ziet er veel eenvoudiger uit, met eerst vier opponenten uit het rechterrijtje (nummers dertien, vijftien, zeventien en achttien) alvorens de Amsterdammers 2018 afsluiten met de altijd lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht. Bij zijn eerste terugkeer in de Domstad bleef Ten Hag in januari van dit jaar steken op 0-0.

Zowel PSV als Ajax heeft nog twee afspraken in de Champions League. Voor de Eindhovenaren wordt dat hoogstwaarschijnlijk hun laatste optredens in Europa, terwijl Ajax in een zetel zit om te overwinteren in het kampioenenbal. Een overwinning is voldoende, een gelijkspel is waarschijnlijk genoeg en zelfs bij twee nederlagen bestaat de kans dat de Ajacieden doorgaan in de Champions League.

Koploper PSV heeft op dit moment vijf punten meer dan Ajax.

Lees hier het volledige Premiumverhaal in de De Telegraaf/Telesport over de ’two horse race’ tussen PSV en Ajax: