Verstappen: ’Wie is de beste sporter van Nederland?’

In 2016 werd Verstappen verkozen tot Sportman van het Jaar en ook vorig seizoen werd hij genomineerd, maar was hij niet aanwezig. „Ik denk ook niet dat ik word genomineerd dit jaar, toch?”, vraagt Verstappen zich hardop af. De nominaties zijn nog niet bekend.

„Ik ben het een keer geworden, maar ik hecht er eerlijk gezegd weinig waarde aan. Ook al win ik de wereldtitel, dan hoeft het voor mij allemaal niet. Ik vind namelijk dat je de ene sport niet met de andere kunt vergelijken. Wie is de beste sporter van Nederland? Iedereen is toch goed in zijn eigen ding? Je kunt dan niet één beste kiezen, denk ik. Het ligt aan zoveel factoren. Ook aan de tegenstand, bijvoorbeeld.”

