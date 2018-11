Verstappen kijkt tevreden terug

Tien podiumplaatsen (zes meer dan in 2017) en twee overwinningen. Fouten in China en Monaco die hem een topklassering kosten, maar daar tegenover staan ook genoeg momenten die Max Verstappen een van de populairste coureurs op de grid maken.

De zeges in Oostenrijk en Mexico spreken voor zich. Maar wat te denken van de tweede plaatsen in Singapore (met een haperende Renault-motor) en Austin, na een sensationele inhaalrace? En dan, als klap op de vuurpijl de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar de excellerende Red Bull-coureur alleen door een discutabele actie van een achterblijver (Esteban Ocon) van zijn derde zege van het seizoen wordt afgehouden. Met Verstappen is het nooit saai.

Verstappen concludeert: „Ik denk toch dat ik bovengemiddeld heb gepresteerd. Het is nooit perfect, ook niet als je wereldkampioen zou worden. Het kan altijd beter. Dat zal ik altijd blijven aanhouden. Ik kan geen cijfer geven, ik zou het wel omschrijven als geslaagd. Het begin was niet zo goed, daarna hebben we best wel wat races gehad waarin we beter hebben gepresteerd dan verwacht. Dat blijft toch wel hangen.”

