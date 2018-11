Houdt PSV Ajax van zich af in 2018?

Steven Bergwijn (PSV) en Frenkie de Jong (Ajax) Ⓒ Hollandse Hoogte

De ’two horse race’, ofwel in goed Nederlands ’race tussen twee paarden’, de strijd om de landstitel tussen PSV en Ajax, wordt morgen vervolgd. Tot de winterstop komen beide clubs nog vijfmaal in actie in de Eredivisie, waarin de Amsterdammers vijf punten achter staan op de Eindhovenaren, die in twaalf competitieduels nog geen punt verspeelden.