Doekhi: ’Bij Ajax zullen ze vinden dat ze aan hun stand verplicht zijn om verder te bekeren’

Ajax kwam met een doelpuntloos gelijkspel goed weg in de Johan Cruijff ArenA (0-0). De ploeg van trainer John Heitinga schoot in de hele wedstrijd geen enkele keer op doel. Morten Thorsby leek de Duitsers op voorsprong te schieten. Maar die videoscheidsrechter zag dat de oud-speler van sc Heerenveen hands maakte voordat hij scoorde.

„We hadden pech met die afgekeurde goal”, vertelde Doekhi na de laatste training van zijn team voor de return met Ajax. „Maar we kregen meerdere kansen. Daarom heerst er nu een goed gevoel bij ons. We zullen weer compact moeten verdedigen. We moeten elkaar helpen en zorgen dat we niet in een situatie komen dat er geen rugdekking is.”

Union Berlin verloor dit seizoen nog maar een keer in Stadion An der Alten Försterei. De club verzuimde zondag alleen op kop in de Bundesliga te komen. Ook de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 leverde geen doelpunten op. „Maar het is wel een goed teken dat we weer geen doelpunt hebben tegen gekregen”, zei Doekhi.

De 24-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Vitesse naar Union Berlin. Hij werd in 2018 met Jong Ajax kampioen van de eerste divisie. Doekhi vindt dat de druk nog steeds bij Ajax ligt. „Union is geen bekende club in Nederland. Bij Ajax zullen ze vinden dat ze aan hun stand verplicht zijn om verder te bekeren.”

Doekhi beseft dat de kans op een verlenging en strafschoppen groter is geworden nu het aantal gescoorde doelpunten in een uitduel niet meer de beslissing geeft bij een gelijke stand. „Natuurlijk hebben we ook op strafschoppen getraind”, bekende hij. „Ik heb liever dat het niet zover komt, maar je moet er klaar voor zijn.”