Vrouwenteam vierde op achtervolging

Lotte van Beek, Antoinette de Jong en Joy Beune moesten genoegen nemen met de vierde plaats (3.07,93). Japan, olympisch kampioen op dit onderdeel, zegevierde in 3.02,37, gevolgd door Canada (3.05,95) en Rusland (3.06,69).

Nederland eindigde vorige week in Obihiro nog op de tweede plaats, op ruim 2 seconden van het superieure Japan. Voor Oranje verschenen toen Ireen Wüst, Van Beek en Beune op het ijs. Doordat schaatsbond KNSB nog geen nieuwe bondscoach heeft aangesteld, hebben de Nederlandse schaatsers dit seizoen nog weinig met elkaar op de ploegachtervolging, de teamsprint en de massastart getraind.

Het is voor de eerste keer in tien jaar dat een wereldbeker op de langebaan in de buitenlucht wordt gehouden. De laatste maal was in 2008 in Baselga di Pinè in Italië.