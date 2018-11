Ireen Wüst

AMSTERDAM - Het schaatsen keert in Tomakomai voor even terug naar de basis: koude wind, rode wangen. De ondergaande zon, het kunstlicht en een sneeuwvlok hier en daar zorgen voor een kerstachtige sfeer. Maar vergis je niet, op de knusse Japanse buitenbaan is Koning Winter dit weekeinde de meest gevreesde tegenstander.