Zware dobber voor Visser

Tijdens trainingen in aanloop naar de tweede World Cup van het seizoen, zeker als het ijs minder werd, reed Visser rondetijden die ze ver achter zich dacht te hebben gelaten. „Ik ging echt sloom. Voor mijn gevoel stond ik af en toe stil.”

In haar team werden er al grapjes gemaakt. „Dat ik bij een flinke windvlaag in de boarding of de bomen zou eindigen. Er werd zelfs gezegd dat ik een gewichtsvest aan moet doen.”

Visser is niet van plan om te zwaar te tillen aan haar resultaten dit weekeinde. „Nee, dit zijn nou niet bepaald mijn omstandigheden. Ik verwacht geen hoge ogen te gooien. Ik ben ook echt een koukleum. Wat dat betreft is het gelukkig eenmalig.”

Toch genoot Visser tijdens de trainingen wel van de ambiance. „Ik vind deze World Cup een mooie ervaring. De omgeving is prachtig, echt idyllisch. Zeker met het zonnetje erbij was het heel mooi op de baan en het ijs viel me over het algemeen mee.”

Klik op onderstaande link voor het volledige verhaal:

Bekijk ook: In de clinch met Koning Winter