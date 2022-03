Sport Kort: Start honkbalseizoen MLB uitgesteld na uitblijven akkoord

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Start honkbalseizoen MLB uitgesteld na uitblijven akkoord

23.45 uur: De start van het Amerikaanse honkbalseizoen in de Major League Baseball (MLB) wordt uitgesteld. Het lukte de MLB niet om tot een akkoord te komen met de spelers over een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het overleg van dinsdag werd gezien als laatste kans om het seizoen eind maart te kunnen starten. Rob Manfred, bestuurder van de MLB, zei na het stuklopen van de onderhandelingen dat de eerste twee speelronden niet doorgaan. De partijen hadden negen dagen op rij met elkaar onderhandeld.

Het is de negende keer in de historie van de MLB dat wedstrijden niet doorgaan wegens een conflict over geld tussen bestuurders, clubs en spelers.

Jelinkova pakt op NK na slalom ook titel op reuzenslalom

21.40 uur: Skiester Adriana Jelinkova heeft bij de nationale kampioenschappen haar tweede titel behaald. Na haar zege op de slalom was ze dinsdag in Maria Alm in Oostenrijk ook de beste op de reuzenslalom.

Bij de mannen ging de winst op de reuzenslalom naar Maarten Meiners. De Nederlander eindigde vorige maand bij de Olympische Spelen als achttiende. Jelinkova deed in China ook mee aan de reuzenslalom. In de eerste run miste ze toen een poortje, waardoor ze geen tijd neerzette.

Jurre Jeurissen, maandag de beste op de slalom, eindigde als tweede bij de mannen. Ties de Jonge werd derde. Bij de vrouwen eindigden Noa Blok en Inge Meijer achter Jelinkova als tweede en derde op de reuzenslalom.

Nieuwe straf wereldtriatlonbond voor Rusland

21.25 uur: Wereldtriatlonbond World Triathlon heeft een nieuwe straf uitgesproken tegen Rusland. Eind vorig jaar had de bond al besloten dat het land, momenteel door een groot deel van de wereld veroordeeld wegens de inval in Oekraïne, in 2022 geen internationale wedstrijden mocht organiseren. Dat was een gevolg van verschillende dopingzaken. De situatie in Oekraïne leidt nu tot de uitsluiting van Russische en Belarussische atleten en officials voor internationale triatlonwedstrijden.

Het besluit, dat volgt op de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van maandag, zal door het uitvoerend comité van de triatlonwereld tijdens zijn maandelijkse vergaderingen worden heroverwogen naarmate de situatie zich verder ontwikkelt.

Ook de internationale tafeltennisfederatie ITTF heeft met onmiddellijke ingang alle Russische en Belarussische atleten en officials geschorst. Zij zijn niet langer welkom in competities die worden georganiseerd door de mondiale bond.

Tennisfederatie ITF schorst Russische en Wit-Russische bond

19.43 uur: De internationale tennisfederatie ITF schorst de tennisbonden van Rusland en Belarus. Ook worden in die twee landen voorlopig geen wedstrijden gespeeld die onder de ITF vallen, is dinsdag besloten.

„De ITF veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne en de hulp daarbij door Belarus”, staat in een verklaring van de federatie. „De ITF blijft in nauw contact met de Oekraïense tennisbond en is solidair met de bevolking van Oekraïne.”

De door de ITF opgelegde schorsing houdt in dat de tennisteams van Rusland en Belarus niet mee mogen doen aan de landenwedstrijden om de Daviscup en de Billie Jean King Cup.

De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie van het tennis. Daarnaast bestaan ook nog de ATP en de WTA, de profbonden voor respectievelijk mannen en vrouwen. Die twee bonden hebben besloten dat tennissers uit Rusland en Belarus wel aan toernooien mogen blijven meedoen, maar dan niet onder de vlag van hun eigen land. De Rus Daniil Medvedev is bij de mannen de nummer 1 van de wereld.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van Moskou gaat in oktober niet door, besloten de twee profbonden verder.

„Onze gedachten zijn bij de bevolking van Oekraïne en we prijzen de vele tennissers die zich hebben uitgesproken en actie hebben ondernomen tegen deze onaanvaardbare daad van agressie”, aldus de ATP en WTA in een verklaring. „We herhalen hun oproep om het geweld te beëindigen en de vrede terug te brengen.”

Paardensportbond KNHS sluit Russen uit van deelname wedstrijden

19.19 uur: Russen en Wit-Russen mogen voorlopig niet deelnemen aan paardensportevenementen in Nederland. Het bestuur van paardensportbond KNHS heeft dat woensdag besloten vanwege de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne.

„Het bestuur van de KNHS heeft zijn afschuw uitgesproken over de inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij en onderschrijft de oproep van het Internationaal Olympisch Comité en NOC*NSF”, aldus de paardensportbond. „De bond heeft er vandaag bij de FEI en EEF op aangedrongen de oproep van het IOC ook te onderschrijven en Russische en Wit-Russische deelnemers uit te sluiten voor internationale paardensportevenementen.”

De FEI en EEF zijn internationale paardensportbonden.

Hele Oekraïense paralympische ploeg naar Spelen

18:20 uur Het volledige paralympische team van Oekraïne gaat naar de Winterspelen in China, die vrijdag beginnen. De twintig sporters zouden woensdag kunnen aankomen, heeft een woordvoerder van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) gezegd. Na de Russische inval in hun land was het niet zeker of de Oekraïners naar China zouden gaan, ook omdat vliegen lastiger is geworden door de oorlog.

Woensdag wordt een besluit verwacht over de deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Spelen. Dan vergadert het IPC. Verschillende landen, waaronder Duitsland en de Verenigde Staten, willen dat Russische en Belarussische sporters worden geweerd van de Spelen. Rusland viel vorige week Oekraïne binnen en heeft Belarus als bondgenoot.

Koekoek eerste bondscoach van BMX’ers freestyle

18:15 uur Wielerbond KNWU heeft Rick Koekoek aangesteld als bondscoach van de BMX’ers op het onderdeel freestyle. De voormalig mountainbiker moet Nederland naar succes leiden op de komende twee Zomerspelen, in Parijs (2024) en Los Angeles (2028).

„Het is een nog relatief jonge sport en heeft dus een serieuze ruimte voor groei. De afgelopen jaren hebben we de sport vanuit de X-Games zien doorontwikkelen tot een olympische discipline waardoor het niveau recht door het dak is gevlogen. In Nederland hebben we een aantal zeer talentvolle rijders”, aldus Koekoek, die de eerste bondscoach is van de BMX’ers freestyle.

Drenthe wil EK wielrennen op de weg van 2023

17:20 uur De provincie Drenthe wil de Europese kampioenschappen wielrennen van 2023 organiseren. Gedeputeerde Henk Brink lichtte de plannen dinsdag toe in het stadion van FC Emmen. Brink zegt goede signalen te hebben van de Europese wielerbond UEC dat toewijzing reëel is. De plannen worden bovendien ondersteund door wielerbond KNWU. Provinciale Staten beslissen op 13 april over het voorstel van Gedeputeerde Staten 900.000 euro hiervoor te reserveren.

Drenthe huisvestte de afgelopen jaren al tal van nationale en internationale wielerevenementen, waaronder de EK veldrijden op de VAM-berg in 2021. „De afgelopen periode zijn we goed in gesprek geweest met de KNWU en de Europese wielerbond”, zegt Brink. „We hebben eerder al laten zien dat we succesvol wielerevenementen kunnen organiseren en dat Drenthe voldoende uitdagingen biedt voor de professionele wielrenner.”

De EK worden dit jaar in augustus in het Duitse München verreden. Voor volgend jaar liggen de data al vast: 13 tot en met 17 september.

Sporters Rusland en Wit-Rusland ook geweerd van atletiekwedstrijden

16:50 uur Russische en Wit-Russische sporters zijn voorlopig ook niet welkom bij internationale atletiekwedstrijden, zegt de mondiale atletiekbond World Athletics. Onder meer de WK indoor in Belgrado van deze maand en de WK in het Amerikaanse Oregon van komende zomer komen eraan als grote evenementen.

Vanwege een dopingschandaal mochten Russische atleten sinds 2015 al niet meedoen onder de vlag van hun eigen land, maar nu mogen zij ook niet meer onder ’neutrale’ vlag in actie komen.

Veel andere sportbonden besloten al Russische en Belarussische atleten te weren van internationale wedstrijden. Dat volgde op een aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om dat te doen. Rusland viel vorige week Oekraïne binnen en heeft Wit-Rusland als bondgenoot.

ManUnited maakt verlies door wegens corona geannuleerde duels

15:00 uur Manchester United heeft de laatste drie maanden van vorig jaar een verlies van ruim 1 miljoen pond geleden. Doordat wedstrijden van de club niet doorgingen vanwege de vele coronabesmettingen onder spelers in de Premier League, kwam minder televisiegeld binnen. Het verlies is vergeleken met drie maanden eerder wel kleiner, omdat stadion Old Trafford weer helemaal vol mocht na het opheffen van de coronabeperkingen.

De omzet nam in de laatste drie maanden van vorig jaar toe ten opzichte van dezelfde periode in 2020, maar de kosten stegen ook. Zo was de twintigvoudig kampioen van Engeland meer geld kwijt aan salarissen. Zo staat bijvoorbeeld de dure wereldster Cristiano Ronaldo in Manchester onder contract.

De inkomsten uit televisiegelden daalden eind vorig jaar, toen de omikrongolf de reden was voor de afgelastingen, met ruim 20 procent vergeleken met de laatste drie maanden van een jaar eerder. Er bleef nog 86 miljoen pond over. Dat is omgerekend iets meer dan 100 miljoen euro.

Adidas schorst partnerschap met Russische voetbalbond

14:50 uur Het Duitse sportmerk Adidas heeft het partnerschap met de Russische voetbalbond voorlopig stilgelegd. Dat vloeit voort uit de inval van Rusland in buurland Oekraïne.

„Adidas schorst het partnerschap met de Russische voetbalbond RFS met onmiddellijke ingang”, bevestigde een woordvoerder van het bedrijf, dat in 2020 2,9 procent van zijn omzet behaalde in Rusland, Oekraïne en de voormalige Sovjet-republieken.

Duitse voetbalcoach neemt om oorlog ontslag bij Lokomotiv Moskou

13:34 uur Trainer Markus Gisdol heeft ontslag genomen bij Lokomotiv Moskou. De Duitser wil niet werken in een land dat vorige week een oorlog met Oekraïne is begonnen.

„Het vak van voetbaltrainer is misschien wel de mooiste baan die er bestaat”, verklaart de 52-jarige coach de reden van zijn vertrek in Duitse media. „Maar ik kan mijn job niet uitoefenen in een land waarvan de leider verantwoordelijk is voor een aanval in het hart van Europa. Ik kan in Moskou niet op een trainingsveld staan, wetende dat enkele kilometers verderop bevelen gegeven worden die enorm veel mensen een hoop ellende bezorgen.”

Gisdol was sinds oktober trainer van Lokomotiv Moskou. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer Hoffenheim, HSV en FC Köln.

Assistent-trainer Andriy Voronin heeft per direct afscheid genomen van Dinamo Moskou. „Ik zie geen mogelijkheid om in een land te blijven dat met een leger onze steden en inwoners aanvalt”, zei de oud-voetballer van de nationale ploeg van Oekraïne.

Marathonschaatser Bart Hoolwerf klopt broer Evert in Zweden

12.29 uur: Marathonschaatser Bart Hoolwerf heeft de tweede wedstrijd in de Grand Prix op natuurijs in het Zweedse Lulea gewonnen. Hij was na 100 kilometer de snelste in een massasprint.

Hoolwerf klopte zijn oudere broer Evert. De kersverse Nederlands kampioen Jordy Harink legde beslag op de derde plaats en nam de leiding in het algemeen klassement over van Marthijn Mulder, de winnaar van de eerste wedstrijd in de Grand Prix.

Eerder op dinsdag ging de zege bij de vrouwen naar Ineke Dedden. Ze klopte na 80 kilometer Elsemieke van Maaren en Sharon Hendriks in een massasprint. De 28-jarige Dedden won vrijdag ook al de eerste wedstrijd in Zweden.

Donderdag staan de wedstrijden in de derde ronde van de Grand Prix op het programma.

Zwembond laat Russen en Wit-Russen nog ’neutraal’ meedoen

12.19 uur: Van de internationale zwembond FINA mogen Russische en Wit-Russische sporters en officials nog wel meedoen aan internationale wedstrijden. Dan moeten zij wel uitkomen als neutrale sporter of team en ze mogen geen nationale vlaggen, symbolen en volksliederen laten zien en horen. Veel andere bonden kozen ervoor sporters uit die landen, die betrokken zijn bij de oorlog die Rusland vorige week in Oekraïne begon, helemaal te weren.

De FINA maakte ook bekend een speciale onderscheiding af te pakken die de Russische president Vladimir Poetin in 2014 kreeg.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep eerder op geen sporters uit Rusland en Wit-Rusland mee te laten doen aan internationale evenementen. Mocht dat vanwege juridische of praktische redenen niet lukken, dan wil het IOC in ieder geval dat sporters uit Rusland en Wit-Rusland alleen als neutrale sporter mogen deelnemen.

Rusland is als sportland al geschorst voor alle internationale competities, als gevolg van een grootschalige dopingaffaire. De schorsing loopt tot eind dit jaar. Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze ’schoon’ zijn, mogen onder neutrale vlag meedoen aan mondiale toernooien.

De FINA heeft eerder laten weten dat de federatie de komende periode geen wedstrijden en toernooien in Rusland organiseert.

Apeldoorn mag EK baanwielrennen van 2024 organiseren

11.54 uur: De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden in 2024 van 14 tot en met 18 februari in Apeldoorn gehouden. Dat heeft de Europese wielerunie tijdens een buitengewone vergadering besloten.

Naar verwachting zo’n 250 atleten uit ongeveer dertig landen zullen met elkaar gaan strijden om 22 titels. Ook voor de Nederlandse toppers zullen de Europese kampioenschappen een mooie graadmeter zijn voor de Olympische Spelen van later in 2024 in Parijs.

Op de wielerbaan Omnisport Apeldoorn werden in 2018 al de wereldkampioenschappen baanwielrennen afgewerkt.

Handbalsters in EK-kwalificatie niet tegen Wit-Rusland na uitsluiting

11.48 uur: De EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handbalsters op 21 april tegen Witgaat niet door. De Europese handbalbond EHF kondigde al aan teams van Rusland en Belarus voorlopig uit te sluiten van wedstrijden. Daardoor kan ook het duel van Oranje in Minsk niet doorgaan, bevestigt een woordvoerster van de Nederlandse handbalbond NHV.

„Deze maatregelen moeten met directe werking ingaan omdat de oorlog in Oekraïne doorgaat en de grondbeginselen van de EHF voor de samenwerking op Europees vlak gevaar loopt”, stond maandag in een verklaring van de Europese bond. Rusland viel vorige week buurland Oekraïne binnen. Sindsdien is er oorlog. Belarus is een bondgenoot van de Russen.

De Nederlandse handbalsters zitten voor de kwalificatie voor het Europees kampioenschap in een groep met Duitsland, Griekenland en Belarus. Oranje speelt op 3 maart de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland.

Hockeysters openen WK tegen Ierland

11.41 uur: De Nederlandse hockeysters openen het WK op 2 juli met een wedstrijd tegen Ierland. Een dag later staat een duel met Duitsland op het programma en Oranje besluit de groepsfase op 6 juli tegen Chili.

Oranje speelt de drie groepswedstrijden in het Wagenerstadion van Amsterdam. Nederland houdt de mondiale eindronde van 1 tot en met 17 juli samen met Spanje, met Terrassa als speelstad. De halve finales en finale van het toernooi zijn in Terrassa.

Nederland voert als regerend wereld-, Europees en olympisch kampioen de mondiale ranglijst aan. Duitsland neemt daarop de vierde plek in, Ierland is de nummer 8 van de wereld. Chili, achttiende op de ranglijst, debuteert op een WK.

Vier jaar geleden prolongeerden de Nederlandse hockeysters in Londen hun wereldtitel. Ze overklasten toen het verrassende Ierland in de finale: 6-0. Onder leiding van bondscoach Alyson Annan pakte Oranje afgelopen jaar in Tokio ook olympisch goud. De Australische moest in januari vertrekken, omdat ze met de hockeybond KNHB geen overeenstemming kon bereiken over de manier om tot een betere samenwerking en groepscultuur bij Oranje te komen.

De KNHB maakte vorige maand bekend dat interim-bondscoach Jamilon Mülders tot en met het WK aanblijft. De Duitser stopt daarna.

Dedden opnieuw de snelste op natuurijs in Zweden

11.05 uur: Marathonschaatsster Ineke Dedden heeft ook de tweede wedstrijd van de Grand Prix op natuurijs gewonnen. Ze klopte in het Zweedse Lulea na 80 kilometer Elsemieke van Maaren en Sharon Hendriks in een massasprint.

De 28-jarige Dedden won vrijdag ook al de eerste wedstrijd in Zweden. Ze begint donderdag als leidster van het algemeen klassement aan de derde wedstrijd.

(Wit-)Russische hockeyers geweerd van Europese duels

10.36 uur: (Wit-)Russische hockeyers mogen voorlopig niet meer uitkomen in Europa. Ook officials uit die landen zijn voorlopig niet welkom bij wedstrijden die worden georganiseerd door de EHF, maakt die Europese hockeybond bekend. Daarmee zegt de EHF een aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) te volgen, dat maandag opriep geen sporters uit Rusland en Wit-Rusland mee te laten doen aan internationale evenementen.

Wat deze beslissing concreet betekent voor ingeplande wedstrijden, zegt de Europese bond de komende dagen bekend te maken. „We hopen dat er snel een vreedzame oplossing wordt gevonden, en we blijven de situatie nauwlettend volgen in samenwerking met de nationale bonden”, staat verder in de verklaring.

Onder meer schaatsers uit Rusland en Wit-Rusland werden al uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Rusland viel vorige week buurland Oekraïne binnen. Sindsdien is er oorlog. Wit-Rusland is een bondgenoot van de Russen.

Honkbalcoach Meulens keert terug bij New York Yankees

09.01 uur: Hensley Meulens keert terug bij New York Yankees. De 54-jarige Antilliaan gaat de functie van assistent-slagcoach bekleden bij de bekende honkbalclub.

Meulens debuteerde in 1989 als speler voor de Yankees. Na zijn carrière won hij als slagcoach van San Francisco Giants drie keer de World Series. Als bondscoach wist hij de Nederlandse ploeg niet naar de Olympische Spelen in Tokio te loodsen.

Schaatsunie weert Russen op finale wereldbeker en WK kunstrijden

08.58 uur: De internationale schaatsunie ISU sluit per direct Russische en Belarussische deelnemers uit voor wedstrijden en grote evenementen. Deze beslissing is genomen vanwege de recente inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij, zo meldt de ISU.

Door de maatregelen worden Russische en Belarussische deelnemers uitgesloten voor de finale van de wereldbeker die op 12 en 13 maart in Heerenveen wordt gehouden. Ze zijn ook niet welkom op het WK kunstrijden dat van 21 tot en met 27 maart in het Franse Montpellier wordt afgewerkt.

De KNSB sloot maandag al per direct Russische en Belarussische deelnemers uit voor deelname aan schaatsevenementen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse schaatsbond vallen.

Door de maatregelen kan de Russische schaatser Danila Semerikov dinsdag niet deelnemen aan de Grand Prix in het Zweedse Lulea en aan de resterende marathonwedstrijden. De KNSB organiseert die wedstrijden.

In navolging van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft de KNSB zich aangesloten bij de oproep van het IOC aan internationale sportorganisaties om Russische en Belarussische sporters uit te sluiten van deelname aan internationale sportwedstrijden.

Basketballers Miami Heat kloppen Chicago in topper NBA

07.25 uur: De basketballers van Miami Heat hebben de topper tegen Chicago Bulls gewonnen (112-99). Ze blijven door de zege koploper van de oostelijke divisie van de NBA. Chicago blijft ook na de tweede nederlaag op rij de nummer 2 van de ranglijst. Zach LaVine was met 22 punten de topscorer van de wedstrijd maar kon Chicago niet aan een zege helpen.

Ja Morant maakte maar liefst 52 punten voor Memphis Grizzlies in het gewonnen duel met San Antonio Spurs (118-105). Memphis blijft de nummer 3 van de westelijke divisie, achter koploper Phoenix Suns en Golden State Warriors.

Giannis Antetokounmpo had met 26 punten en 16 rebounds een groot aandeel in de zege van Milwaukee Bucks op Charlotte Hornets (130-106). Rookie Scottie Barnes leverde met 28 punten een ruime bijdrage aan de zege van Toronto Raptors op Brooklyn Nets (133-97).