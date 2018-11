Kanté verbindt toekomst aan Chelsea

De 27-jarige middenvelder, die afgelopen zomer met zijn land de wereldtitel veroverde in Rusland, ligt nu tot medio 2023 vast bij de Engelse club. Chelsea betaalde in 2016 zo'n 38 miljoen euro om Kanté over te nemen van Leicester City.

De Fransman was een van de uitblinkers in het 'sprookjesjaar' van Leicester, dat in 2015-2016 de voetbalwereld verbaasde door kampioen van de Premier League te worden. In zijn eerste seizoen bij Chelsea werd Kanté opnieuw kampioen. Zowel zijn collega's als de Engelse journalisten kozen de Fransman tot voetballer van het jaar. Kanté heeft inmiddels meer dan honderd wedstrijden voor Chelsea gespeeld. De controlerende middenvelder, bekend om zijn vele balveroveringen, maakte daarin vier doelpunten.

,,Ik hou van deze stad, ik hou van deze club en ik ben dan ook blij dat ik langer bij Chelsea blijf'', zei Kanté, wiens oude contract tot medio 2021 liep.