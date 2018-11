Kodaira met overmacht naar zege

De olympisch en wereldkampioene zegevierde bij de eerste 500 meter in Tomakomai in een tijd van 38,03 seconden. Ze was voor eigen publiek aanzienlijk sneller dan Europees kampioene Vanessa Herzog. De Oostenrijkse finishte in 38,52. De Russin Daria Katsjanova eindigde als derde (38,82).

Kodaira was vorig weekeinde op de indoorbaan in het Japanse Obihiro ook al twee keer de beste op de 500 meter (37,49 en 37,29). Herzog pakte toen eveneens twee keer zilver.

Jutta Leerdam was de beste Nederlandse op de negende plaats met een tijd van 39,40. De 19-jarige schaatsster van Team IKO ging bij de finish nog wel hard onderuit. Janine Smit (39,83) eindigde als zeventiende en Femke Beuling (39,86) belandde op de twintigste en laatste plek. De 18-jarige sprintster debuteerde in de A-divisie van de wereldbeker.