Ploegbaas Worst maakt gehakt van vrouwencross

Wellens doelt daarmee niet per se op de top van het vrouwenveldrijden. Maar als er een spectaculaire afdaling is, ziet hij vooral angst „De top tien komt nog op een deftige manier naar beneden. Maar alles wat daarachter komt, is soms schrijnend. Als er dan fans aan de kant staan die wat gedronken hebben, wordt lachen al snel uitlachen. Dat is wel jammer”, zetg hij tegen Het Nieuwsblad.

"Ik weet zeker: rijden we daar twintig minuten rond, dubbel ik ze nog allemaal"

En durf is wel een grote factor, meent de Belg. „ Minder lef is zeker een stuk van de verklaring. Ik zag het deze week weer op training. We rijden in het zand, er kan niets gebeuren. Als je valt, ben je hooguit vuil. Maar ze komen aan een bocht, je vraagt om vol door te gaan en toch pakken ze naar hun remmen. Terwijl je daar zoveel energie kan uitsparen. We hadden in het bos een klein toerke gemaakt. Ik weet zeker: rijden we daar twintig minuten rond, dubbel ik ze nog allemaal. En ik ben veel te zwaar en heb nul conditie. Anderzijds: laat me met hen een uur op de weg fietsen en ze rijden mij los uit het wiel.”

Annemarie Worst is dit seizoen in uitstekende vorm. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wellens traint ook mannen, beloften en profs en ziet hij veel verschil met de vrouwen? „Ik verschiet soms van het niveau. Ga ik met sommige beloften achter de brommer rijden en ik rij 45 per uur, is het al snel van: ’Hola, ’t is goed, niet te rap’. Maar is dat erg? Je moet mannen en vrouwen niet vergelijken”, sluit hij af.