Verstappen laat iedereen achter zich in Abu Dhabi

De coureur van Red Bull, die twee weken geleden tweede werd tijdens de Grote Prijs van Brazilië, was samen met ploeggenoot Daniel Ricciardo sneller dan de coureurs van Mercedes, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Verstappen klokte 1.38,491 en Ricciardo was 0,454 langzamer. Bottas (derde op 0,961) en wereldkampioen Hamilton (vierde op 1,052) waren beiden ongeveer een seconde langzamer. Opmerkelijk was dat de Ferrari’s van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel geen rol van betekenis speelden. Zij reden respectievelijk de zevende en achtste tijd.

Verstappen kwam in de hitte tot de 27 rondes, na Bottas (29) het meest van alle coureurs. Ricciardo reed acht rondjes minder dan Verstappen.

Ook de Poolse coureur Robert Kubica verscheen op de baan. Zijn renstal Williams maakte donderdag bekend dat de Pool, die acht jaar geleden een zwaar ongeluk kreeg in een rallyauto, volgend seizoen als vaste wedstrijdrijder terugkeert in de Formule 1. Kubica, nu nog test- en reservecoureur, was de langzaamste van alle twintig mannen op de baan.

De tweede training wordt vrijdag om 14.00 uur Nederlandse tijd gereden, bij het ingaan van de avond in Abu Dhabi. Aangezien de race zondag om 14.10 uur begint, zijn de omstandigheden op het Yas Marina Circuit dan beter vergelijkbaar. Vorig jaar werd Verstappen vijfde tijdens de GP van Abu Dhabi.

