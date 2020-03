Eerste wereldbekerzege voor Leerdam op 1000 meter

Jutta Leerdam Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen goud gewonnen op de 1000 meter. De 21-jarige sprintster van Team Reggeborgh zegevierde met een tijd van 1.13,69. Het is haar eerste medaille ooit in het wereldbekercircuit.