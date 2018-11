Xavi kondigt afscheid als speler aan

De voormalige spelbepaler van FC Barcelona bevestigde aan de Spaanse radiozender Cadena Ser dat hij na het huidige seizoen bij zijn Qatarese club Al Sadd stopt. Daarna wil hij coach worden.

„Dit is mijn laatste jaar. In januari zal ik 39 zijn en dat is een goed moment om afscheid te nemen”, vertelde Xavi, die in 2015 naar Doha verhuisde. Daarvoor was hij 15 jaar lang een vaste waarde bij Barcelona.

Xavi had in mei voor twee jaar bijgetekend bij Al Sadd maar die termijn zal hij dus niet uitzitten. De Spanjaard wil zich omvormen tot coach. „Het idee is hier in Qatar te beginnen en ervaring op te doen, mezelf te testen. Het is een nieuw hoofdstuk en ik begin vanaf nul.”

Op een dag hoopt Xavi op de bank van Barça te zitten, maar dat is nu nog een verre droom. „Ik denk daar nog niet aan. Barcelona trainen is een onwaarschijnlijke uitdaging. Je moet er klaar voor zijn en ik voel dat ik dat nog niet ben”, besluit hij.