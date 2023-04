Ajax rekent af met Fortuna Sittard en is PSV weer voorbij

Al ver voor het duel in de Johan Cruijff ArenA was duidelijk dat Ajax normaal gesproken weinig van de Limburgers heeft te vrezen. Van de 23 eerdere thuis-ontmoetingen met Fortuna Sittard verloor Ajax er slechts één: 18 april 1999 (1-3). Een pikant detail is wel dat Regillio Simons, de vader van PSV’er Xavi Simons, destijds twee keer scoorde. Mark van Bommel tekende ook een treffer aan.

Als (indirecte) vervanger van Mohammed Kudus kwam Heitinga verrassend met Florian Grillitsch op de proppen. De Oostenrijker maakte in de zeven eerdere Eredivisie-duels, waarin hij speeltijd kreeg, slechts 166 minuten. Sinds het vertrek van Alfred Schreuder mocht hij 19 februari minuten opdraven tegen Sparta en 5 maart één minuut tegen NEC (1-0).

Berghuis zorgt voor de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Grillitsch blies eenvoudig zijn partijtje mee en had inderdaad geen – zoals Heitinga dat noemt – stress aan de bal. Waarbij wel aangetekend dat Fortuna Sittard natuurlijk geen echte graadmeter is. Al in de zesde minuut krulde Berghuis de bal via de binnenkant van de paal binnen en na nog geen half uur was het duel gespeeld. Youri Baas bereikte op knappe wijze Dusan Tadic, wiens voorzet werd gemist door Remy Vita. De afronding door Berghuis was fraai (2-0).

Het was vrijwel de enige goede actie van linksback Baas, die na rust logischerwijs werd vervangen door Jorrel Hato. In de wetenschap dat PSV de avond ervoor met 4-0 van Excelsior had gewonnen en het doelsaldo in de spannende strijd om de tweede plaats weleens een factor kan worden, was het zaak voor Ajax ook minimaal met vier doelpunten verschil te winnen. Steven Bergwijn tekende uit een corner de 3-0 aan en Kenneth Taylor zorgde voor de vierde treffer.

Debuut Vos

In de slotfase gunde Heitinga de grote talenten Silvano Vos en Mika Godts, de laatste overgenomen van het Belgische Genk, hun debuut in Ajax 1. Met een schuiver was Vos dicht bij de 4-0, waarmee hij de Ajax-traditie ’scoren bij je debuut’ in stand had gehouden.