Curaçao mag nog dromen van WK

Kluivert, die nog altijd de van corona herstellende Guus Hiddink vervangt, stuurde in Panama een team het veld in met elf in Nederland opgegroeide internationals onder wie Eloy Room, de gebroeders Bacuna, Michaël Maria, Cuco Martina en Vurnon Anita, die sinds kort voor Curaçao speelt, nadat hij eerder al drie interlands afwerkte voor het Nederlands elftal.

Panama en Curaçao gingen met een 0-0 stand rusten. In de tweede helft werd de thuisploeg sterker en kwamen de Panamezen met 2-0 voor door goals van Alberto Quintero Medina en Cecilio Waterman. Vier minuten voor tijd maakte NEC-spits Janga uit een rebound de belangrijke 2-1, waardoor Curaçao een beter perspectief heeft op een vervolg in de WK-kwalificatie.

Als het Curaçao lukt om in Willemstad af te rekenen met Panama, dan stroomt de ploeg door naar de laatste WK-kwalificatiefase in de CONCACAF-zone, waarin de landen uit Midden- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied strijden om een ticket voor het WK in Qatar in 2022.

Die laatste WK-kwalificatiefase bestaat uit een finaleronde van in totaal acht teams, waarvan de beste drie direct geplaatst zijn voor het WK en nummer vier een intercontintentale play-off gaat spelen om het laatste ticket. Vijf landen hoefden geen voorrondes te spelen en zijn al geplaatst voor de finaleronde: Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Honduras en Jamaica. Ook vrijwel zeker is El Salvador, dat de uitwedstrijd in de play-off met 0-4 won van St. Kitts and Nevis. Ook Canada won de uitwedstrijd in de play-off. Op Haïti werd het 0-1. FC Den Bosch-speler Frank Sturing kwam niet in actie bij de Canadezen, waarbij Remko Bicentini, de voormalige bondscoach van Curaçao, assistent-bondscoach is.