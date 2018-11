Ten Hag verwacht dat Ziyech snel aansluit

„Het is niet heel ernstig”, zei Ten Hag vrijdagmiddag in aanloop naar het uitduel met NAC Breda. „De prognose is dat hij redelijk snel weer kan aansluiten.” Ziyech liep tijdens de interlandperiode met Marokko een verrekking aan de binnenband van zijn rechterknie op.

„Als het straks winterstop is hebben we met Ajax al 32 officiële wedstrijden gespeeld”, rekende Ten Hag voor. „En dan reken ik de wedstrijden die de internationals hebben afgewerkt met hun land niet mee. Plus dat daarvoor ook nog het WK is geweest, waardoor de seizoenen in elkaar over zijn gelopen. Maar dat wisten we van tevoren, dus daar is onze selectie ook op ingericht”, aldus de coach.

„We hebben met Dusan Tadic, Donny van de Beek, David Neres, Lasse Schöne en Frenkie de Jong nog voldoende creatieve spelers over”, zei Ten Hag. „Wij moeten ook deze wedstrijd weer heel serieus benaderen. We willen onze wedstrijden blijven winnen en dan moeten we afwachten of PSV een keer wat laat liggen.”

