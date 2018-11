PSG houdt Neymar en Mbappé aan de kant

De twee sterren van de Franse topclub kwamen met lichte blessures terug van interlandverplichtingen. Trainer Thomas Tuchel wil tegen Toulouse geen risico’s nemen met zijn aanvallers en hoopt dat ze woensdag in de Champions League tegen Liverpool weer inzetbaar zijn. Mbappé is met elf doelpunten de topscorer van de Franse competitie, Neymar maakte er eentje minder.

De Braziliaan heeft een spierverrekking in zijn rechterbovenbeen, Mbappé liep bij het Franse elftal een kneuzing in zijn rechterschouder op. Met de maximale score van 39 punten uit dertien wedstrijden staat PSG in de Ligue 1 al een straatlengte voor op de concurrentie.

In de Champions League moet de ploeg van Tuchel met vijf punten uit vier duels vol aan de bak om de knock-outfase te halen. Liverpool en Napoli hebben zes punten, Rode Ster Belgrado doet met vier punten ook nog volop mee.

