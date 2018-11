Feyenoord ook tegen Groningen zonder Van Persie

De Rotterdamse aanvoerder is nog niet verlost van een spierblessure en ontbreekt daarom zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn routinier volgende week kan aansluiten in de aanloop naar de topper tegen PSV.

Zonder Van Persie won Feyenoord twee weken geleden op het kunstgras in Almelo van Heracles met 2-0. De bekerwinnaar verstevigde daardoor de derde plek op de ranglijst, wel op gepaste afstand van koploper PSV en Ajax. Van Persie (35) is met zes doelpunten de topscorer van Feyenoord in de Eredivisie.

