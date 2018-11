Bergwijn en Lozano speelklaar bij PSV

Bergwijn liet maandagavond de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League aan zich voorbijgaan vanwege enkelklachten, maar die blessure valt uiteindelijk dus mee. Lozano liet beide duels van Mexico met Argentinië schieten wegens een kwetsuur aan zijn dijbeen, maar hij trainde de hele week mee en is inzetbaar in het Philips Stadion.

Ontwikkeling

Van Bommel was erg blij met het optreden van Bergwijn en Denzel Dumfries in de door Oranje gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk vorige week vrijdag. „Het is erg mooi om te zien dat die jongens zich goed en snel ontwikkelen. Maar dat geldt ook voor de buitenlandse internationals van PSV”, aldus de coach, die voor zichzelf geen rustige interlandweek had ingeroosterd.

„Het voordeel van zo’n week is dat je met de spelers die wel op de club zijn goed en intensief kunt werken”, zei Van Bommel, die tegen SC Heerenveen ook een beroep kan doen op Maxi Romero. De Argentijn, die vorige week met Jong PSV nog twee keer scoorde tegen Jong AZ, is bijna 100 procent fit.

