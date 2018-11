Van den Brom mist z’n spits in Venlo

De Noorse spits is geblesseerd teruggekomen van de nationale ploeg. Als invaller hielp Johnsen zijn land vorige week in de Nations League tegen Slovenië aan een punt: 1-1. Noorwegen promoveerde daardoor naar de B-divisie.

Seuntjens

Bij AZ is Johnsen ook niet altijd verzekerd van een basisplaats. De lange Noor, in de zomer overgekomen van ADO Den Haag, moet zich vooral tevreden stellen met invalbeurten. Mats Seuntjens stond in de laatste wedstrijden voor de interlandperiode in de punt van de aanval.

De inzetbaarheid van Ron Vlaar tegen VVV is onzeker. De verdediger trainde vrijdag apart van de groep. „Hij is qua fitheid een twijfelgeval”, zei trainer John van den Brom, die zaterdag beslist of de verdediger meegaat naar Venlo. VVV en AZ hebben beide achttien punten en staan op respectievelijk de vijfde en de zesde plaats in de Eredivisie.

