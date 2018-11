Verstappen positief: ’Beter dan verwacht’

„Het was beter dan verwacht, ik ben positief over de auto”, aldus Verstappen in aanloop naar de laatste race van het seizoen. De Nederlander weet dat de verhoudingen tijdens de kwalificatiesessie zaterdag waarschijnlijk anders liggen. „Pole position kan hier normaal gesproken niet. We zullen ons vooral op de snelheid in de race moeten concentreren. De long runs zagen er goed uit.”

Verstappen erkent dat het lastig inhalen is in Abu Dhabi, dus zal een goede kwalificatie normaliter noodzakelijk zijn voor een topklassering. „Maar ik mag niet klagen”, aldus de Red Bull-coureur, die tijdens de tweede training nog even naar binnen ging na een kennismaking tussen de vloer van zijn auto en een lange kerbstone. „Een klein beetje schade, gelukkig viel het mee.”