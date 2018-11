Coric zet Kroatië op voorsprong in finale Davis Cup

Coric was op de indoor gravelbaan in Lille in de eerste partij met duidelijke cijfers te sterk voor de Fransman Jérémy Chardy: 6-2 7-5 6-4.

Coric kende een voortvarende start en won de eerste twee servicegames van Chardy. Daarmee kwam hij op 3-0 en was de toon gezet. De taaie Coric was duidelijk sterker en de veel slordigere Chardy, die geen enkele servicebreak plaatste, kon geen moment aanspraak maken op de zege.

Onderbreking

De partij - die slechts 2 uur en 19 minuten duurde - werd in de derde set kort onderbroken wegens een heupblessure bij Coric, die na de onderbreking snel klaar was met de Fransman. Coric, de nummer 12 van de wereld, heeft dit seizoen pas één partij verloren in de Davis Cup. Hij haalde in de halve finales tegen de Verenigde Staten het beslissende punt binnen.

In de tweede partij nemen Jo-Wilfried Tsonga en Marin Cilic het tegen elkaar op. Tsonga, die een groot deel van 2018 langs de kant stond met een knieblessure, kreeg de voorkeur boven de veel hoger gerangschikte Lucas Pouille.

Stadion Lille

Net als vorig jaar wordt de finale gespeeld in Lille, waar het voetbalstadion van Lille OSC is omgebouwd tot een tennisstadion. Het is de laatste finale in deze opzet van de Davis Cup. Frankrijk won het landentoernooi vorig jaar nog, Kroatië in 2005 de enige keer.