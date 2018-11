’Sergio Ramos testte positief na gewonnen Champions League-finale’

Dat meldt de Duitse krant Der Spiegel vrijdag op basis van een document dat in handen is van Football Leaks. In de urine van Ramos werden sporen van dexamethason aangetroffen, een cortisonenpreparaat met zowel een ontstekingsremmende als pijnstillende werking. Het middel staat op de dopinglijst van wereldantidopingagentschap WADA.

Dexamethason is alleen toegestaan als clubartsen het gebruik ervan melden vóórdat spelers een dopingcontrole ondergaan, maar dat heeft Mikel Aramberri, de dokter van de Spaanse club niet gedaan.

Menselijke fout

De dokter, die Ramos vergezelde in het antidopingkantoor in Cardiff, heeft de speler inderdaad twee injecties dexamethason gegeven, ter bestrijding van diens chronische pijn in knie en schouder. Maar vanwege „alle euforie” en „de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders als de koning” heeft hij de twee middelen door elkaar gehaald. „Een menselijke fout”, aldus de dokter.

Volgens een door de UEFA ingeschakelde expert is de verklaring van Aramberri aannemelijk. „In de toekomst vragen we u uiterst voorzichtig te zijn bij het invullen van het dopingformulier”, schrijft de Europese voetbalbond aan Reals clubarts, waarna de zaak is gesloten.

Op 15 april van dit jaar moest Ramos een plasje inleveren bij een onaangekondigde dopingcontrole. Tegen de regels in ging de 32-jarige Spanjaard eerst douchen.