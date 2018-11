’Topaankoop van Barça kan het niveau niet aan’

De 21-jarige Fransman werd door de club uit Catalonië een jaar geleden als nieuwe ster binnengehaald, maar heeft tot nu toe bar weinig laten zien.

.

„Je hebt spelers die goed genoeg zijn voor Barcelona en je hebt spelers die dat niet zijn. Dat zie je direct. Daar heb je echt geen drie seizoenen voor nodig”, aldus de Duitser, die zowel Barcelona als Real diende als speler.

„Barcelona is te groot voor Dembele. Bij Dortmund heeft hij een paar geweldige wedstrijden gespeeld, maar ook weer niet heel veel”, zegt Schuster.

De Duitser is op dit moment trainer van het Chinese Dalian Yifang. In het verleden had de man uit Augsburg Real Madrid onder zijn hoede.