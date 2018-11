Real Madrid ontkent dopinggebruik Ramos

Uit documenten van Football Leaks, gedeeld met onder meer Der Spiegel, blijkt dat Ramos tot tweemaal toe de reglementen zou hebben overtreden in een jaar tijd. ,,Na publicatie van het verhaal door Der Spiegel verklaart de club dat Sergio Ramos nog nooit de antidopingregels heeft overtreden", schrijft Real Madrid in een officiële reactie.

Volgens Der Spiegel zou Ramos, na de met Real Madrid gewonnen Champions League-finale van 2017 tegen Juventus, positief zijn getest op het gebruik van dexamethasone. Dit middel staat op de dopinglijst maar mag wel buiten competitie gebruikt worden en het moet aangegeven zijn bij het internationale antidopingbureau WADA.

De dokter van Real Madrid heeft daarop schuld bekend. Hij gaf toe twee injecties aan Ramos te hebben gegeven op de dag van de finale. De Europese voetbalbond UEFA besloot het daar bij te laten. ,,De UEFA heeft bij ons om informatie gevraagd en wij hebben die verstrekt. De UEFA heeft verschillende experts gesproken, onder meer deskundigen van WADA. Daarop is de zaak - zoals gebruikelijk is - spoedig gesloten", staat in de verklaring van de Koninklijke.

Op het tweede geval dat Der Spiegel beschrijft wil Real Madrid niet ingaan, alvorens er bewijzen zijn overlegd. Die tweede overschrijding vond plaats op 15 april van dit jaar. Ramos moest een plasje inleveren bij een onaangekondigde dopingcontrole, na een competitiewedstrijd. Tegen de regels in zou de 32-jarige Spanjaard eerst zijn gaan douchen. Dat terwijl de dopingcontroleur hem meermaals waarschuwde dit niet te doen. De Spaanse antidopingautoriteit AEPSAD schrijft namelijk voor dat douchen of een bad nemen voorafgaand aan een dopingcontrole gezien wordt als ,,obstructie van de controleprocedures".

Vijf maanden later ontving Real Madrid van de AEPSAD een brief die binnen de leiding voor onrust zorgde. Zo schreef de juridische baas van de Spaanse voetbalclub een bericht aan algemeen directeur José Ángel Sánchez. Daarin wordt gewaarschuwd voor de ,,zeer zware straffen". Die sancties bleven echter uit.