VIDEO - Grap teambaas Verstappen valt slecht bij Toto Wolff

Ocon wordt de nieuwe testcoureur van Mercedes. Wolff vertelde tijdens een persconferentie wat het plan is met de 22-jarige Fransman. „Hij zal heel dicht op het team zitten. Hij is onze reservecoureur. Ook zal hij veel tijd in de simulator doorbrengen. Hij is klaar voor een plek in de Formule 1 in 2020.”

Vervolgens greep Horner zijn kans. „Als je hem dan leert wat de vlaggen betekenen. Dat zou helpen”, zei de gniffelende Brit van Red Bull:

Wolff kon die gevatte opmerking zeker niet waarderen. Zijn gezicht vertrok geen spier. Horner doelde natuurlijk op de GP van Brazilië. Ocon negeerde toen de blauwe vlag.

Ocon, nu nog in dienst van Force India, lag een ronde achter op Max Verstappen, maar besloot de coureur van Red Bull toch weer in te halen. Door de botsing die volgde, raakte Verstappen een zekere zege kwijt. De Fransman kreeg tien strafseconden en een duw van de Nederlander.

