Pogacars ploegleider schrikt van kasseien in Tour: ’Hoort in geen enkele wedstrijd thuis’

„De tweede strook had ik er nooit in gedaan als ik de organisatie was. Het loopt daar naar beneden, er wordt dan met ontzettend hoge snelheden gereden”, zei de Nederlander bij televisieprogramma Sporza. „Dan denk ik: waarom? Dit is niet nodig.”

Vierhouten noemt het „gekkenwerk” dat de renners met een snelheid van 60 à 65 kilometer per uur naar beneden komen over een kasseienstrook met een lengte van 1600 meter, na bijna 100 kilometer koersen. „En dat in de hectiek van de Tour. Eigenlijk hoort deze kasseistrook in geen enkele wedstrijd thuis.”

De 23-jarige Pogacar, vorige maand winnaar van Strade Bianche, bewees afgelopen week in Vlaanderen dat hij ook op de kasseien met de besten mee kan.