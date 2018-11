Zeges Hekman en Schouten in vierdaagse

De krachtpatser van AB Vakwerk was na een race over honderd ronden op de Vechtsebanen in Utrecht de snelste van het peloton. Hij demarreerde met ingaan van de laatste ronde en werd niet meer achterhaald. Arjan Stroetinga passeerde als tweede de meet en Evert Hoolwerf eindigde als derde.

Hoolwerf (Royal A-ware) had donderdag de eerste wedstrijd van de marathonvierdaagse in Breda op zijn naam geschreven. Hij behield de leiding in de tussenstand, terwijl Hekman door zijn zege naar de vierde plaats klom.

Bij de vrouwen ging Irene Schouten op herhaling. De rijdster van Royal A-ware zegevierde evenals in Breda na zestig ronden in Utrecht. Ze won de sprint van een kopgroep van vijftien schaatssters, die uit de greep bleef van het peloton maar geen ronde pakte.

De derde etappe is zaterdag in Hoorn, de finale is zondag in Groningen.