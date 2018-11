’Hamilton ziet Verstappen als een bedreiging’

Zelfs een van zijn grootste criticasters in het verleden – voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve – is 180 graden gedraaid als het gaat over de Limburgse coureur. In de paddock in Abu Dhabi laten de Canadees, drievoudig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert en de inmiddels 88-jarige voormalige Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone desgevraagd hun licht schijnen over de alsmaar groeiende status van Verstappen.

Herbert: „Max blijft leren en leren. Zo’n situatie als twee weken geleden in Brazilië had niets met hem te maken. Ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat hij Ocon meer ruimte had moeten geven. Hamilton zei dat achteraf bijvoorbeeld. Dat hoort bij het spelletje, want hij ziet Verstappen als een bedreiging. Voor mij deed hij niks verkeerd. Hij is echt volwassen aan het worden, op een goede manier.”

Lewis Hamilton in zijn bolide. Ⓒ EPA

Ecclestone: „Het gaat heel goed met Max. Dat lijkt me duidelijk. Hij is snel, zorgt voor spektakel en heeft een duidelijke mening die hij ook durft te uiten. Daar zijn er niet zoveel van. Dat is dus goed voor de sport.”

Villeneuve: „Dit is een belangrijk jaar geweest voor Max. Hij ontwikkelt zich elk jaar wel, maar dit jaar heeft hij een grote stap gemaakt na Monaco (crash in vrije training, red.). Dat Daniel Ricciardo daar won was een klap in zijn gezicht, maar hij heeft zich teruggeknokt. Het lijkt erop dat hij toen van een jongen een man is geworden. Daarna kon Ricciardo hem niet meer bijbenen.

Max’ houding is ook veranderd. Zoals in Brazilië, door Ocon niet te slaan. Dat was indrukwekkend moet ik zeggen, haha. Ik heb kritiek op hem gehad, omdat ik me hield bij de feiten en commentaar gaf op wat ik zag en niet bezig was met de potentie. Als hij doorgaat zoals nu, gaat hij tot de groten uit de sport behoren. De tweede helft van het seizoen is echt indrukwekkend geweest.”