Tik voor Go Ahead, Sparta profiteert niet

In de eigen Adelaarshorst was TOP Oss met een late treffer te sterk: 0-1. De club uit Deventer zag echter dat concurrenten Sparta Rotterdam en FC Den Bosch niet optimaal profiteerden van de nederlaag. Daardoor blijven de Eagles bovenaan staan, op basis van doelsaldo.

Oss in vorm

TOP Oss is in vorm en gaat na vier wedstrijden aan de leiding in de tweede periode. In Deventer leek de wedstrijd uit te lopen op 0-0, ondanks vele kansen voor de bezoekers. Huseyin Dogan bezorgde Oss vijf minuten voor tijd alsnog de verdiende zege.

Sparta, dat de eerste periode won, verzuimde de koppositie te grijpen. Op Het Kasteel werd niet gescoord tegen Jong PSV (0-0). Ook FC Den Bosch liet de kans liggen. Met 1-1, thuis tegen SC Cambuur, werd ook gelijkgespeeld. Daardoor blijven de Bosschenaren derde, al is het slechts op basis van het doelgemiddelde.

TOP Oss staat verrassend vierde met twee punten (30) achter de bovenste drie ploegen (32). In de periodestand hebben de Ossenaren de maximale twaalf uit vier gehaald.

Volendam krabbelt op

FC Volendam, dat een slechte competitiestart kende, doet het in de tweede periode beter met tien uit vier. Jong FC Utrecht werd met 2-0 verslagen. Roda JC heeft drie van de laatste vier wedstrijden gewonnen. Telstar had in Kerkrade niets in te brengen: 3-0.

Na het ontslag van trainer Gérard de Nooijer wist FC Dordrecht knap een punt te pakken bij Almere City FC (1-1). Daardoor is Dordrecht nu van de laatste plaats af. Almere staat vijfde.

Twente sluit af

FC Twente kan nog over Almere heengaan. De vijftiende speelronde wordt maandag in Alkmaar afgesloten met Jong AZ - FC Twente.