Curry met de schrik vrij bij ongeluk

De guard bleef ongedeerd toen zijn Porsche werd aangereden door een andere auto. ,,Hij is in orde'', meldde zijn vader Dell Curry aan plaatselijke media.

Curry reed op Highway 24 in Oakland en had geen schuld aan het ongeval. Een andere bestuurder raakte op het natte wegdek de controle over zijn voertuig kwijt en spinde.

De auto botste daardoor tegen de wagen van Curry, die al zeven wedstrijden van de Warriors heeft gemist door een liesblessure. De topschutter zal ook komend weekeinde aan de kant blijven.