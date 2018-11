’Max wereldkampioen met Honda? Stop dreaming’

Volgens Johnny Herbert, Bernie Ecclestone en Jacques Villeneuve bestaat daar geen enkele twijfel over, vertelt het drietal in gesprek met Telesport. Al wordt er getwijfeld of het in 2019 al mogelijk is.

Herbert: „De eerste vraag is: ’Is hij er klaar voor?’. Ik ben daar al van overtuigd sinds hij in de Formule 1 uitkwam als zeventienjarige. Als je goed genoeg bent, is het geen probleem om hier te rijden. Ik twijfel niet aan Max, nooit. In de huidige positie denk ik dat hij volgend jaar kans heeft om voor de wereldtitel te gaan. Hij heeft de snelheid en hij heeft geleerd van zijn ervaringen, zowel goed als slecht. Daar is hij doorheen, hij is volwassen geworden. Hij is er klaar voor, zolang Red Bull hem het correcte pakket kan geven.”

Max Verstappen wordt een gouden toekomst voorspeld. Ⓒ AFP

Ecclestone: „Ja, dat gaat absoluut gebeuren. Max wordt zeker wereldkampioen. Als het niet volgend jaar is, dan is het wel later. Daar ben ik van overtuigd.”

Villeneuve: „Ooit wel, maar volgend jaar zeker niet. Met Honda? Stop dreaming. Ik weet dat Red Bull en Helmut Marko blijven zeggen dat het in 2019 mogelijk is, maar ik zie dat niet gebeuren. Nee, echt niet. Dat heeft niets met Max te maken. Maar ik denk dat het gewoon niet mogelijk is met Honda op zo’n korte termijn.”