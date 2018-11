Blind: heel seizoen in half jaar

Daley Blind kwam bij Manchester United niet veel aan spelen toe, maar heeft bij Ajax in amper vijf maanden al een heel seizoen erop zitten. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Als Daley Blind zich op 23 december na het treffen met FC Utrecht opmaakt voor het kerstfeest, heeft hij een heel seizoen in krap vijf maanden gepropt. De verdediger van Ajax speelde met 37 duels waarschijnlijk meer officiële wedstrijden – bij zijn club en in Oranje – dan elke tegenstander van vanavond in dienst van NAC maximaal in het hele seizoen kan halen (35). „Dit is een fantastische ontwikkeling voor Ajax”, bekijkt Erik ten Hag het overvolle programma van de zonnige kant.