Nieuwe top bij Feyenoord

Toon van Bodegom Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Met de komst van Toon van Bodegom (54) als nieuwe president-commissaris krijgt Feyenoord een verrassende topman in de organisatie. De ondernemer, die twee jaar terug met de verkoop van zijn bedrijf Myler in één klap financieel onafhankelijk werd, moet voor leiderschap zorgen in een cruciale periode.