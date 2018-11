Van Gerwen boekt overtuigende zege

In Minehead rekende de nummer één van de wereld af met de vrij onbekende Engelsman Matthew Edgar: 6-1 in legs. Van Gerwen zoekt zijn vierde eindzege op een rij bij het toernooi, dat hij ook in 2013 op zijn naam schreef.

Afgelopen weekeinde mislukte de poging van Van Gerwen om voor de vierde keer op een rij de Grand Slam of Darts op zijn naam te schrijven. In de halve eindstrijd verloor de tweevoudig wereldkampioen van Gary Anderson, die in de finale verloor van Gerwyn Price.

Price vloog er in Minehead direct uit. Tegen de Pool Krzysztof Ratajski was een 5-2 voorsprong niet aan hem besteed: 5-6. Vincent van der Voort ging er kansloos af tegen Michael Smith: 0-6.