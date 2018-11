’Gio’ vestigt hoop op oude baas Gudde

Van Bronckhorst voetbalde tijdens zijn actieve loopbaan jarenlang in Schotland, waar een veel kleiner aantal clubs om de landstitel vocht. „Dat kan hier natuurlijk niet. Dat is een heel andere opzet, je speelde vier keer tegen elkaar. Voor mij waren de wedstrijden tegen Celtic het mooiste en ik heb het meegemaakt dat ik drie keer in tien dagen de Old Firm speelde. Maar we willen hier wel naar een competitie met meer grote wedstrijden”, zegt de oefenmeester van Feyenoord.

Van Bronckhorst kijkt niet neer op de kleine clubs. „Onze competitie heeft ook zijn charme. Wij verliezen met Feyenoord ook bij Go Ahead Eagles en hebben het soms moeilijk tegen andere clubs. Maar we willen als voetballand Europees nog steeds iets betekenen en dan moet je in de competitie elke week flink aan de bak. Dat helpt ons allemaal”, vervolgt Van Bronckhorst, die een voorstander is van meer veranderingen op het hoogste niveau. „Het blijkt lastig te zijn. Kijk alleen naar het kunstgras. We willen veranderen en ik kijk nu hoe de KNVB hierin een rol kan spelen.”