’Ze zochten iets om me mee te pakken, helaas hapte ik’

Vanaf het moment dat Lars Veldwijk (27) te zien was in de vlogs van zijn razendpopulaire vriendin Monica Geuze, priemden de ogen in de rug van de destijds veelbelovende Eredivisie-spits. Bij al zijn acties op en naast het voetbalveld. Hij kon volgens velen niet omgaan met het showbizzrandje dat hij kreeg. Het zou zijn sportieve toekomst vernielen. Hij werd de boeman van FC Groningen en verbannen. Maar zie nu. Bij Sparta heeft hij met Henk Fraser een trainer die hem begrijpt, hij is topscorer van de Eerste Divisie en captain van een team dat op koers ligt om terug te keren naar de Eredivisie. Hij doet zijn verhaal, nu hij bezig is ’een van zijn laatste kansen om te slagen in Nederland’ te benutten.