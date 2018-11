Gigantische Oranje-tribune op circuit Abu Dhabi

De Oranjetribune beslaat een groot deel van de bekende Marina Grand Stand, een van de beste tribunes op het circuit van Abu Dhabi. Vanaf deze tribune is er zicht op meer dan 30% van het gehele circuit. Deze tribune zal geheel Nederlands ingericht worden, compleet met DJ en een aparte Oranje Fanzone, exclusief toegankelijk voor mensen van de Oranjetribune.

In nauwe samenwerking met De Telegraaf organiseert Stip Reizen al jaren zeer succesvolle trips naar Abu Dhabi. Zo zijn er dit weekeinde ook weer 750 ras-supporters van Max Verstappen en Formule 1 om de laatste F1-race van dit seizoen bij te wonen.

De belangstelling voor F1-races buiten Europa – in de meeste Europese landen zijn al duizenden fans aanwezig – wordt zo groot dat het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi de Nederlandse fans enkele duizenden plaatsen toe te zeggen. Een Oranje-tribune op deze schaal, buiten Europa, is een primeur voor de Nederlandse autosport.

Voor F1-races in Azië is ook grote belangstelling onder de fans. De verkoop voor de enorme Oranje-tribune in Abu Dhabi zal komende maand al van start gaan. Het nieuws voor de F1-fans werd gisteravond tijdens een groot feest voor Telegraaf-lezers in Dubai bekend gemaakt.

