Mickelson klopt Woods en wint 9 miljoen dollar

De 48-jarige Mickelson won na 22 holes, nadat de reguliere 18 holes op de Shadows Creek Golf Course tijdens het showduel geen winnaar opleverden. De vijfvoudig majorwinnaar was al een paar keer dicht bij de overwinning, maar sloeg op de vierde extra hole toen de schemer al was ingevallen alsnog toe.

Woods (42) en Mickelson waren jarenlang elkaars grootste concurrenten die nauwelijks een woord wisselden, maar die animositeit is geleidelijk aan veranderd in een vriendschap. Woods, goed voor veertien majorzeges, en Lefty oefenen tegenwoordig vaak samen.

Het volledige prijzengeld gaat naar een goed doel, zo spraken Mickelson en Woods van te voren al af.