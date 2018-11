Agressieve tennisbobo onder vuur

De Amerikaan gaf tijdens Halloween een voormalige vriend een pak slaag, werd opgepakt en kwam vrij na het betalen van een borgsom. Verschillende tennisprofs vinden nu dat hij zijn zetel in het bestuur van de ATP (de organisatie van spelers en toernooien) op moet geven.

Het gebeurde een paar weken geleden in Los Angeles. Gimelstob, die verkleed was als een piloot uit de film Topgun, viel op straat zijn voormalige vriend Randall Kaplan aan. Kaplan beweert dat hij van achter werd aangevallen en zeker vijftig keer is geslagen. Hij hield daar kneuzingen en een hersenschudding aan over. Amerikaanse media melden dat er al langer een vete was tussen de twee die te maken had met de ex-vrouw van de prominente ATP’er.

Gimelstob draagt in de professionele tenniswereld verschillende petten. Hij zit niet alleen in de board van de ATP, maar is ook coach van John Isner, tv-producer en commentator. Bovendien was hij betrokken bij de ITPL, een competitie in Azië die inmiddels ter ziele is.

Lleyton Hewitt, de voormalige nummer één van de wereld uit Australië, liet doorschemeren dat Gimbelstob niet kan blijven zitten.

Robin Haase, lid van de playerscouncil van de ATP, houdt zich op de vlakte. „We weten nog niet wat er is gebeurd. „Gimelstob heeft al contact met ons opgenomen en wil graag zijn versie van het verhaal met ons delen. We moeten eerst alle feiten kennen en dan oordelen.” De zaak komt op 3 december in Los Angeles voor de rechter.